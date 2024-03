Projeto social realiza ação neste sábado para auxiliar famílias das Ilhas

Os moradores da Ilha da Pintada receberão neste sábado (9) 97 cartões eletrônicos, cada um no valor de R$ 110,00. A região sofreu com as enchentes que atingiram Porto Alegre nos últimos meses, destruindo casas e deixando diversas famílias desabrigadas.

A ação está sendo organizada pelo Clube 5 Amigos, entidade privada sem fins lucrativos. Segundo o idealizador do projeto, Otávio De Agosto, a ideia nasceu da vontade de cinco amigos que se reunirem com a intenção de assistir as famílias e animais das ilhas de Porto Alegre afetados pelas enchentes.

O evento busca ajudar famílias e também o comércio local. O valor total da doação gira em torno de R$ 10 mil para movimentar a economia. "Essa é a terceira entrega que realizamos, totalizando então cerca de R$ 30 mil injetados num local que está financeiramente quebrado após as enchentes de 2023", afirma o idealizador do projeto.

Conforme dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), o Rio Grande do Sul concentrou grande parte dos alertas emitidos e o maior percentual de mortes em 2023. O Estado registrou 56% (74 óbitos) do total de óbitos associados à chuva no País.

"Não conseguimos contemplar todo mundo ainda infelizmente. Sabemos que ainda falta auxilio para muita gente, mas pouco a pouco estamos aumentando nosso alcance", complementou de Agosto.

O Clube 5 Amigos também está auxiliando com doações de:

• Comidas de fácil preparo

• Água

• Cestas básicas

• Roupas, calçados

• Medicações

• Gás de cozinha

• Coisas gostosas, cucas, biscoitos e doces

• Kits completos de limpeza pesada

• Kits de higiene feminina e masculina

• Fraldas

• Roupas de cama e cobertores

• Material escolar

Para aqueles que tiverem interesse em contribuir é possível fazer doações pelo PIX. Qualquer dúvida pode ser sanada pelo contato (51) 997966251- Otávio De Agosto.