Sexta-feira tem temperaturas altas e risco de tempestades no RS

Uma nova onda de tempestades irá atingir o território gaúcho nesta sexta-feira (8), alerta a MetSul. O dia começa com predomínio de sol e abafamento com mínimas ao redor de 20°C em muitas regiões. Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade irão se espalhar pelo Estado com risco de temporais intensos e potencial de vendavais, raios e queda de granizo. Há risco de chuva forte a torrencial, com risco de alagamentos em alguns pontos e expectativa de alta incidência de raios. Apesar da instabilidade, a temperatura subirá a tarde com máximas ao redor de 30°C. Em Porto Alegre, o sol aparece e o tempo fica abafado com previsão de aumento de nuvens. Pancadas de chuva e temporais isolados deverão ocorrer da tarde para a noite. No sábado (9) o sol aparece mais, o calor aumenta, e uma nova rodada de pancadas de chuva e temporais irão ocorrer entre a tarde e a noite. O domingo (10) terá sol e abafamento com chuva passageira. RIO GRANDE DO SULMáxima: 32°CMínima: 17°CPORTO ALEGREMáxima: 26ºCMínima: 22ºC