Carnaval de Rua tem últimos dois circuitos neste fim de semana em Porto Alegre

Os dois últimos circuitos de Carnaval de Rua 2024 em Porto Alegre acontecem neste fim de semana. A programação teve início em janeiro, com 80 blocos animando os foliões em diversas regiões da Capital. Confira a agenda divulgada pela prefeitura: Sábado, 9Circuito Praça das Nações Unidas - Petrópolis - 12h às 22h- Afrosul Odomodê- Maracatu- Candombe La Brasa Lunera- Toque de ComadreDomingo, 10Orla da Diversidade 2024 - Orla do Guaíba - 13h às 23h- Gurizadaí - Misturaí- Magma Groove- No caminho te explico- Bate & Sopra- Beijo- Não mexe comigo que eu não ando só- Avisem a Shana que sábado vai chover- Filhos do Cumpadi Washington - No caminho te explico- Tecknao – Boa Noite Cinderelo