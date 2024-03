Quinta-feira deve ter tempo firme em quase todo o RS

O ar seco domina as condições do tempo na primeira metade deste quinta-feira (7) com previsão de sol e temperatura amena. No turno da manhã a temperatura oscila ao redor de 12°C a 14°C. A partir da tarde as nuvens aumentam e pancadas de chuva poderão ocorrer em municípios da Metade Oeste e Noroeste, e não se afasta temporais isolados. Em contrapartida, no Leste, Sul e Centro do Estado o tempo seguirá firme. A temperatura sobe a tarde em todas as regiões e a máxima poderá oscilar entre 32 e 34°C em partes da Metade Sul e Oeste. Para sexta-feira (8), a MetSul adverte para o risco chuva forte e tempestades com raios e granizo. Em Porto Alegre, o sol predomina e a temperatura sobe pela tarde com previsão de calor. A máxima poderá passar de 30°C. Na sexta, a instabilidade retorna e pancadas de chuva tomam conta da Capital e não se afasta temporais isolados. No fim de semana o tempo fica abafado, e o sábado (9) tem possibilidade de chuva passageira. RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 11°CPORTO ALEGREMáxima: 32ºCMínima: 18ºC