IFRS abre inscrições para vagas não preenchidas em cursos técnicos e superiores

A partir das 14h desta quinta-feira, 7 de março, estarão abertas as inscrições para vagas não preenchidas em cursos presenciais em 13 campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). O início das aulas será ainda neste primeiro semestre.As oportunidades são para as seguintes cidades: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Sertão, Veranópolis e Viamão.A lista de cursos oferecidos e mais informações estão disponíveis no site de ingresso. O documento com todas as informações referentes a esse processo de seleção foi publicado na quarta-feira (6). Os cursos do IFRS são gratuitos e não será cobrada taxa de inscrição.A ocupação das vagas será por ordem de inscrição e para realizá-la o candidato precisará enviar, pelo sistema eletrônico, a documentação necessária.