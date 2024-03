Temperaturas caem no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco garante uma quarta-feira (6) de tempo ensolarado e com queda acentuada da temperatura por todas as regiões. A temperatura mínima poderá baixar de 10°C com projeção de até 5°C nos Campos de Cima da Serra. Na Campanha e na Serra Sudeste, a mínima deverá oscilar ao redor de 10°C. Na maioria das regiões a temperatura irá oscilar entre 11 e 13°C. A temperatura sobe mais a tarde com previsão de 27 a 29°C na maior parte do Estado. No Oeste e Noroeste a máxima poderá alcançar os 30°C. O vento predomina do quadrante sul/sudeste. As informações são da MetSul.Em Porto Alegre, o dia será típico de outono com predomínio de tempo firme e oscilação térmica. O vento oscila entre os quadrantes sul e leste. Na quinta-feira (7) o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe mais com previsão de 32°C. Já na sexta (8) o tempo fica instável, com pancadas de chuva e pouca oscilação térmica.RIO GRANDE DO SULMáxima: 30°CMínima: 8°CPORTO ALEGREMáxima: 26ºCMínima: 15ºC