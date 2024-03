Porto Alegre deve ter mais quatro ônibus elétricos circulando até junho

Na segunda-feira (4), o Secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, informou que a entrega de mais ônibus elétricos à Porto Alegre deve ocorrer ainda neste mês. A previsão é de que até junho deste ano, comecem a rodar em Porto Alegre mais quatro ônibus elétricos fabricados pela Caio/Eletra nas linhas 178.1 - Praia de Belas e Integradora.

“Verificamos itens fundamentais para definir se cumprem os requisitos mínimos para ingressar na frota. Observamos acabamento, itens de segurança, bem como se estão no padrão dos demais carros que circulam na Capital. Nosso foco é garantir uma experiência nova ao usuário do transporte, garantindo segurança, qualidade e conforto” - destaca Castro Júnior, sobre visita à sede da empresa em São Bernardo do Campo (SP).



Os ônibus elétricos fabricados pela Caio/Eletra têm 12, 1 metros de comprimento, piso baixo, capacidade para 70 passageiros mais um cadeirante, USB, Wi-Fi, ar-condicionado e autonomia de 200 a 250 km.



Castro Júnior conheceu na visita o modelo elétrico articulado, com 140 lugares e que, a exemplo dos dois ônibus que estão rodando desde o começo de fevereiro em Porto Alegre, será disponibilizado para testes na cidade.



O técnico em Trânsito e Transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Rogério Caldasso Barbosa, acompanhou a vistoria.

A Prefeitura de Porto Alegre continuará testando veículos elétricos de fabricantes que queiram testar a sua tecnologia na Capital. Essas operações ocorrerão em paralelo ao projeto-piloto, que prevê a circulação de 12 ônibus elétricos na frota.



Linha 520.3 - Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora

Os dois veículos desta linha que estão em circulação continuarão operando até o dia 15 de março. Ao longo de 30 dias, foram realizadas 360 viagens e transportados 8.964 passageiros.