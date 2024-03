Terça-feira terá massa de ar seco e frio no Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco e frio avança e toma conta de grande parte do território gaúcho nesta terça-feira (5). Nas áreas da Metade Sul e Oeste esfria mais com projeção de mínimas entre 8 e 10°C em pontos da Campanha e da serra sudeste. Por outro lado, na Metade Norte o tempo fica instável e pancadas de chuva deverão ocorrer. Não se afasta a ocorrência de chuva forte em algumas áreas. O vento predomina do quadrante sul o dia inteiro e a temperatura sobe gradativamente. As máximas deverão oscilar entre 25 e 27°C em municípios do Centro e Oeste. As informações são da MetSul.Em Porto Alegre, o vento predomina do quadrante sul/sudeste com previsão de sol e nuvens. A temperatura terá um declínio mais acentuado da tarde para a noite quando ocorrer a menor marca do dia. A quarta (6) será ensolarada e de maior amplitude térmica na capital. Na quinta (7) o calor típico de verão retorna. RIO GRANDE DO SULMáxima: 29°CMínima: 8°CPORTO ALEGREMáxima: 26ºCMínima: 19ºC