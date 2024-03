Inter quer instalar churrasqueiras para a torcida no Parque Marinha

O Sport Club Internacional apresentou para a prefeitura de Porto Alegre uma proposta para realização de obras no Parque Marinha. O intuito é melhorar a experiência do torcedor que costuma fazer churrasco ao lado do estádio horas antes da partida.

O clube quer construir 20 churrasqueiras, além de banheiros masculinos e femininos nas proximidades da rua Nestor Ludwig. Segundo ele, a obra assim que iniciada terá o prazo de três meses para ser concluída. A instituição preferiu não divulgar os valores a serem investidos.

A decisão, no entanto, ainda não é oficial. A prefeitura busca outros possíveis interessados. Se no prazo de 10 dias a partir da publicação do projeto, não houver nenhuma outra manifestação de interesse por parte de outras empresas, aí sim a prefeitura e o clube partirão para os trâmites legais.

De acordo com a secretária de municipal de parcerias, Ana Pellini, a ideia é boa tanto para a equipe quanto para a prefeitura. "A única questão que solicitamos é de que a área seja mantida pelo Inter pelo período de dois anos", esclarece.

Em relação à concessão do Marinha, Ana garante que as churrasqueiras irão permanecer, e o possível concessionário terá de respeitar o prazo de dois anos que foi estipulado e que seria de interesse do mesmo explorar essa possiblidade. Segundo o vice-presidente de marketing do Internacional, Nelson Pires, o projeto é um desejo antigo da diretoria. Entretanto, só foi viabilizado com a chegada de um patrocinador na jogada.

"Esse assunto já era comentado no Beira-Rio há bastante tempo. A EstrelaBet ficou impressionada com o que os torcedores faziam no entorno do estádio e fez questão financiar o projeto, afim de melhorar a experiência do público", relata.

Ainda segundo Pires, a limpeza e manutenção das churrasqueiras será feita inteiramente pelo Inter nos dias de jogo. Nos demais dias da semana, a responsabilidade fica com a prefeitura. O vice-presidente de marketing aponta que ainda é possível que outros patrocinadores venham a fazer parte da empreitada.

Frequentador assíduo dos churrascos no Parque Marinha, o colorado Bernardo Konrad aprova a ideia. "É uma baita iniciativa, vai facilitar muito a logística do torcedor. Para trazer uma churrasqueira de casa é preciso ir de carro até o estádio. Essa nova ideia permite com que consigamos carregar tudo em um cooler e levá-lo no trem", afirma o torcedor.