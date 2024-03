Unidade móvel de saúde estará em quatro comunidades de Porto Alegre nesta semana

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atenderá moradores dos bairros Lomba do Pinheiro, Lageado, Humaitá e Anchieta durante a semana. Nesta segunda-feira (4), o ônibus estaciona em frente à Madeireira da Vera, no bairro Lomba do Pinheiro, das 9h às 15h30. Contra a Covid-19, haverá vacinação para os grupos prioritários e para aqueles que não completaram o esquema vacinal de duas doses, conforme orientação do Ministério da Saúde. A ideia é facilitar o acesso às vacinas e aumentar o percentual de imunizados.Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos. As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.Na sexta-feira (8), não haverá atendimento.Programação:Segunda-feira: estrada das Quirinas, 4495, em frente à Madeireira da Vera (bairro Lomba do Pinheiro) - 9h às 15h30Terça-feira: avenida Edgar Pires de Castro, 9316, Esporte Clube Lageado (bairro Lageado) - 9h às 15h30Quarta-feira: avenida Ernesto Neugebauer, 2470, Vila Santo André (bairro Humaitá) - 9h às 16hQuinta-feira: avenida Dique, 855 (bairro Anchieta), Associação dos Moradores da Vila Dique – 9h às 16h