Justiça mantém condenação de Leandro Boldrini

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) negou os recursos do Ministério Público e da defesa de Leandro Boldrini, mantendo a condenação do médico no segundo júri que havia sido realizado em março de 2023. O MP/RS solicitava o aumento de pena. Já a defesa do réu alegava ocorrência de nulidades no julgamento e solicitava a sua anulação.

Com isso, Boldrini permanece cumprindo sentença de 31 anos e oito meses, definida em julgamento realizado em março de 2023. Ele está em regime semiaberto no Presídio Regional de Santa Maria. O julgamento começou no dia 23 de fevereiro e foi concluído na quinta-feira, dia 29.

Na sentença proferida há quase dois anos, Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, havia sido condenado a uma pena de 31 anos e oito meses de prisão pelo homicídio do filho em 2014, na cidade de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari, que atuou neste segundo júri, ressalta que o julgamento anterior transcorreu de forma regular, sem nenhum problema, e o TJ/RS confirmou a decisão.

"Nós precisamos dar um final a este processo que se arrasta por tempo demasiado. Foi mantida a responsabilidade de Leandro Boldrini no assassinato do filho. Justiça feita e a sociedade, neste caso, sai engrandecida", acrescentou.

O segundo julgamento foi realizado porque o primeiro, ocorrido em 2019, foi anulado no final de 2021, quando a Justiça considerou que houve quebra da paridade de armas (ou seja, igualdade de tratamento entre as partes do processo) durante o interrogatório do réu. Há quase cinco anos, Boldrini havia sido condenado a 33 anos e oito meses de prisão - 30 anos e oito meses por homicídio, dois anos por ocultação de cadáver e um ano por falsidade ideológica. Também foram condenados: Graciele Ugulini (34 anos e sete meses de reclusão), madrasta de Bernardo, Edelvania Wirganovicz (22 anos e dez meses) e Evandro Wirganovicz (nove anos e seis meses).

O corpo de Bernardo, que na época tinha 11 anos, foi encontrado na cidade de Frederico Westphalen, após 10 dias do desaparecimento do menino. Ele morava com o pai, a madrasta e uma meia-irmã, de um ano, no município de Três Passos. A criança foi dopada e morta, sendo enrolada em um saco plástico e enterrada em uma cova em um matagal.