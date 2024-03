Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 23 de fevereiro a 1º de março de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 23 de fevereiro a 1º de março de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Com bar de audição e discos de vinil, a operação pretende resgatar a conexão dos porto-alegrenses com a música, com foco no jazz, blues e rock. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: TÂNIA MEINERZ/JC.

O Mister Mad Rock Bar, operação que surgiu em 2019 no bairro Passo d'Areia, abriu uma segunda unidade na capital gaúcha. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: TÂNIA MEINERZ/JC.

Primeiro clássico da temporada valia liderança do Gauchão. Matéria: Editoria de Esportes. Foto: Montagem.

Fábrica em Horizontina conta com 1,7 mil funcionários e ficará parada por dois meses. Matéria: Cláudio Medaglia (Economia). Foto: JOHN DEERE/DIVULGAÇÃO/ JC.

Ainda em 2024, a indústria gaúcha de salgadinhos deve migrar para uma nova fábrica para atender a produção das novas opções. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: TÂNIA MEINERZ/JC.