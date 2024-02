Quinta-feira terá combinação de calor, umidade e nuvens no RS

A MetSul alerta para mais um dia de intenso abafamento decorrente da combinação de calor e elevados índices de umidade nesta quinta-feira (29). As nuvens estarão presentes desde cedo por todas as regiões. O sol deve aparecer, mas as nuvens tendem a predominar na maior parte das áreas. Entre a tarde e a noite a previsão é de voltar a chover na forma de pancadas de curta duração, e não se afasta a possibilidade de temporais isolados. O maior potencial de instabilidade continua sendo entre o Centro, Norte e Oeste do território gaúcho. Para sexta-feira (1º de março), os modelos projetam tempo mais seco com sol e calor. A quinta-feira deve ser novamente um dia de nebulosidade na capital e região metropolitana. O sol aparece em alguns momentos e o abafamento segue. Pancadas isoladas e passageiras de chuva poderão ocorrer, sobretudo, da tarde para a noite. Na sexta-feira e no sábado (2) a expectativa é de tempo mais firme com sol e calor. RIO GRANDE DO SULMáxima: 31°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 32ºCMínima: 23ºC