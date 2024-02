Estado anuncia chamamento de 1,8 mil servidores para segurança no RS

O governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira (28) um cronograma para chamamento de 1.798 servidores para a segurança pública no Rio Grande do Sul. O investimento para a ação, segundo o governador, por meio das redes sociais do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ocorre em meio à completude de cinco anos da campanha RS Seguro, e prevê um valor de R$ 483,2 milhões até o fim de 2026.

O chamamento irá abranger as áreas de segurança pública conforme cronograma anunciado pelo governo, a começar por 100 soldados do Corpo de Bombeiros Militar do RS e 51 oficiais da Brigada Militar a serem chamados em abril. Em março, ocorrerão chamamentos para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), sendo 144 agentes penitenciários, 113 agentes penitenciários administrativos e 211 técnicos superiores. Em abril serão chamados 550 soldados para a Brigada Militar. Após isso, haverá editais para 42 delegados da Polícia Civil e 20 oficiais do Corpo de Bombeiros em agosto e, por último, outros 567 soldados da Brigada em outubro.

Segundo informações do governo do Estado, o Rio Grande do Sul alcançará o seu maior efetivo das forças de segurança na última década, com projeção de totalizar 34.474 servidores. Desde 2019, o governo nomeou 9.280 novos servidores para essa área.



O cronograma foi apresentado inicialmente aos deputados da base aliada, em reunião no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Aos parlamentares, o governador destacou que a estratégia de ampliação do efetivo é responsável e alinhada às condições financeiras do Estado.



Desde a implementação do programa RS Seguro, o governo calcula, entre outros resultados, que a ação das forças de segurança preservou 4.840 vidas (contingente superior à população de 188 municípios do RS), evitou 107.119 roubos a pedestres e 51.584 roubos de veículos.