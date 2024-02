PF combate o contrabando de agrotóxicos no Vale do Rio do Pardo

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (28) a Operação No Poison que investiga um grupo atuante no contrabando de agrotóxicos da Argentina para o Brasil. Na ação, policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em uma área rural, um estabelecimento comercial e em três residências no Vale do Rio do Pardo, em Venâncio Aires, expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo. As informações são da Polícia Federal.A investigação começou em novembro de 2021 com a prisão em flagrante de dois indivíduos que transportavam 260 litros de agrotóxicos importados ilegalmente na BR-386 em Passo Fundo. A apreensão foi o ponto de partida para uma extensa investigação que visa desvendar esquema criminoso de fornecimento clandestino de agrotóxicos na região de Venâncio Aires.O objetivo da ação é reprimir o comércio ilegal de agrotóxicos de importação e comercialização não permitida, mediante colheita de provas em relação aos principais investigados. Segundo a PF, o volume de mercadoria contrabandeada pelo grupo será dimensionado a partir das informações coletadas com as buscas desta quarta-feira.