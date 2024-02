Tempo permanecerá instável nesta quarta-feira no RS

O tempo segue instável em parte do Rio Grande do Sul ao longo desta quarta (28). Pela manhã, a expectativa é de que o sol apareça entre muitas nuvens.

Ao longo do dia, a previsão é que as novas áreas de instabilidade provenientes da Argentina, avancem para o Estado. Como resultado disso, poderá ocorrer pancadas de chuva e novos temporais.

Municípios da metade Norte e Oeste do Estado serão os principais atingidos pela instabilidade climática. Já no Leste e no Sul, a tendência é que tenha um baixo potencial de chuva, porém com abafamento acentuado causado pelos índices de umidade. As informações são da MetSul.

Em Porto Alegre, é possível que ocorra pancadas de chuva passageiras, principalmente no período da tarde.

Segundo a previsão do MetSul, quinta (29), sexta-feira (01) e sábado (02) serão marcados por sol e nuvens. Já no domingo (03), a previsão é de sol com pancadas de chuva.

Rio Grande do Sul



Máxima: 30ºC

Mínima: 18ºC

Porto Alegre

Máxima: 32ºC

Mínima: 23ºC