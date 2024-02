Rio Grande do Sul segue com risco de chuvas isoladas e tempo abafado até domingo

Várias cidades do Rio Grande do Sul relataram chuvas volumosas desde a manhã de segunda-feira (26). Segundo a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul, acumulados variam entre 188,6 mm, em Nova Palma, até 34,0 mm em Guaporé. Porto Alegre e Região Metropolitana apresentaram pouca chuva, mas seguem com alerta de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), com vigência até o fim desta terça-feira (27). Segundo a MetSul Meteorologia, situação deve seguir até quinta-feira, retornando novamente domingo. Junto disso, o clima abafado será predominante.

A MetSul prevê que o risco de chuva localmente forte a intensa segue nesta terça-feira (27) no Rio Grande do Sul. Ainda, devem haver pancadas de chuvas. Os locais mais atingidos serão Metades Norte e Oeste do estado. Já no Sul e no Leste gaúcho em vários pontos deve chover pouco ou nada. A chuva novamente será forte em pontos isolados com possibilidade de elevados volumes de água em pouco tempo.

A meteorologista da MetSul, Estael Sias, explica que o tempo deve seguir assim até amanhã ou mesmo quinta-feira (29), de forma mais concentrada no centro-oeste e norte do estado, enquanto na grande Porto Alegre o risco de chuvas não se descarta, mas diminui. Sexta e sábado o tempo deve abrir, “mas domingo temos pancadas isoladas de novo, no final da tarde, e entre a tarde e à noite inclusive”, relata.

Já o Inmet emitiu um aviso meteorológico de perigo potencial para chuvas intensas até as 22h desta terça. Segundo o órgão, poderão ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). As áreas abrangidas são a Região Metropolitana de Porto Alegre e centro, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste do estado. Também há o aviso de Perigo de chuvas de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h) para a região norte do RS, todo o estado de SC e e centro, oeste e sul paranaense.

Por outro lado, a chuva não ajudará a diminuir as temperaturas abafadas do estado. Segundo Estael, “Não vai mudar a temperatura depois da chuva. Vai seguir abafado até o final de semana até o início da semana que vem”.

Ela explica que não se trata de uma frente fria, mas sim um centro de baixa pressão atmosférica. “Quando a pressão atmosférica cai, ela força a subida da umidade, encontrando o ar mais frio da atmosfera, e forma nuvens gigantescas que podem trazer pancadas de chuva”, diz.

Segundo a instituição, precipitações torrenciais causaram alagamentos em algumas localidades no interior do RS, como em Camaquã e São José do Norte. A Defesa Civil do Estado, por sua vez, reportou que o município de Nova Palma relatou movimento de massa na encosta do Cerro da Gruta, além do desabamento do muro de uma residência e alagamento de outras. Até o momento não foi registrado nenhuma vítima.

Confira abaixo a quantidade de precipitação reportada pelas cidades:

Registro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais:

Nova Palma: 188,6 mm

Faxinal Do Soturno: 113,2 mm

Arroio Grande: 95 mm

Camaquã: 93,4 mm

Itaqui: 88 mm

Entre-Ijuís: 84,2 mm

Arroio Do Tigre: 64 mm

Passo Fundo: 63,6 mm

Segredo: 58,8 mm

Santa Maria: 57,4 mm

Uruguaiana: 55 mm

Ijuí: 51 mm

Pelotas: 50,2 mm

Jaguarão: 48,8 mm

Capão Do Leão: 48,8 mm

Quaraí: 45,6 mm

Morrinhos Do Sul: 45,6 mm

Soledade: 41,8 mm

Fontoura Xavier: 41,2 mm

Redentora: 36 mm

Pedro Osório: 35,8 mm

Registro do Instituto Nacional de Meteorologia:

Santiago: 87,4 mm

São Luiz Gonzaga: 69,8 mm

Sao Vicente Do Sul: 62,2 mm

Passo Fundo: 61,2 mm

Quarai: 53,8 mm

Mostardas: 49,6 mm

Frederico Westphalen: 47,8 mm

Jaguarão: 41,0 mm

Capão Do Leão (Pelotas): 40,8 mm

Bento Gonçalves: 33,6 mm

Camaquã: 33,6 mm

Serafina Corrêa: 33,2 mm

Registro da Agência Nacional de Águas: