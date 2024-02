Moradores da Ilha do Pavão protestam na BR-290 contra a falta de luz

Um grupo de moradores da Ilha do Pavão realiza um protesto na BR-290 entre Porto Alegre e Eldorado do Sul na manhã desta terça-feira (27). A manifestação é contra a falta de luz que atinge a região há vários dias. Os moradores colocaram fogo e troncos de madeira para fechar a estrada no sentido Capital-Interior, logo após a saída da ponte do Guaíba.