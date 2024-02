Defesa Civil de Porto Alegre alerta para temporal na terça-feira

A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta meteorológico preventivo diante da possibilidade de temporal isolado em Porto Alegre nesta terça-feira (27). Pode chover de 40 a 70 milímetros por dia, com ventos de até 50km/h e descargas elétricas. Segundo o alerta, as condições estarão favoráveis para ocorrências de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos, especialmente em áreas de risco. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.



A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) da Capital, composta por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.



A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.



Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).