Com risco de chuva forte, tempo fica instável nesta terça-feira no RS

A MetSul alerta que, com a formação de um centro de baixa pressão atmosférica, o tempo fica instável com pancadas de chuva desde a madrugada desta terça-feira (27). Até o fim da manhã poderá ocorrer temporais e chuva forte em qualquer parte do Estado. Da tarde para a noite, contudo, a instabilidade se concentra mais na metade Norte e Leste do território gaúcho. Há potencial para chuva forte a torrencial em alguns pontos com risco de alagamentos, e vendavais, raios e queda isolada de granizo poderão ocorrer. Apesar das nuvens e das pancadas de chuva, o abafamento seguirá. Em Porto Alegre, o tempo fica chuvoso e muito abafado nesta terça. Pulsos de chuva forte poderão ocorrer. O vento poderá ficar persistente com rajadas moderadas a fortes, e não se afasta a ocorrência de temporais. Na quarta-feira (28) o sol aparece, porém o tempo ainda não fica com pancadas de chuva. RIO GRANDE DO SULMáxima: 30°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 27ºCMínima: 23ºC