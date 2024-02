Campeã do Carnaval de Porto Alegre será conhecida nesta segunda-feira

Maria Welter e Tânia Meinerz

De valorização da educação a homenagens a Neguinho da Beija-Flor, as 18 escolas de samba dos Grupos Prata e Ouro e as tribos de Porto Alegre levaram muito samba e representatividade para a avenida do Complexo Cultural do Porto Seco nas noites de sexta-feira (23) e sábado (24).

A apuração do Carnaval porto-alegrense acontece nesta segunda-feira (26), a partir das 14h, e a campeã desta edição será conhecida na sequência.

Pelo segundo ano consecutivo, os ingressos para assistir aos desfiles da arquibancada foram gratuitos. Neste ano, foram distribuídos por ordem de chegada. Conforme levantamento da prefeitura, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Complexo Cultural do Porto Seco nas duas noites de desfiles. Além disso, houve um aumento no número de camarotes em relação ao ano passado, foram construídos 191 camarotes — 30% a mais do que na última edição.

A primeira noite de desfiles começou às 20h da sexta e seguiu madrugada adentro. A largada do carnaval teve a participação de nove escolas de samba. Entre as escolas do grupo Ouro, desfilaram Copacabana, Acadêmicos de Gravataí, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas e Bambas da Orgia.

A escola que abriu a noite no grupo Ouro foi a Copacabana, que pautou o desfile no questionamento O Negro é da Ralé?! Será?. O enredo prestou uma homenagem, principalmente, à toda comunidade do bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre. A escola foi campeã da série Prata em 2023, subindo para a Ouro em 2024, e levou a bateria vestida como formandos, com os músicos vestindo toga e capelo. Ainda, uma das alegorias da escola levava o rosto de figuras negras representativas, como o cantor Emicida e a vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018.

O segundo dia contou com grande presença do público. O forte calor não espantou os amantes do carnaval e o movimento foi ainda maior do que na sexta, em especial nas arquibancadas. Foram nove escolas e uma tribo a passarem pela avenida. As últimas cinco escolas da série Ouro a desfilarem foram Unidos de Vila Isabel, União da Vila do IAPI, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba e Realeza, nesta ordem.

A segunda noite teve o desfile de nove escolas e uma tribo na avenida. Foto: Tânia Meinerz/JC

Entre os destaques da segunda noite, está a participação ilustre de Neguinho da Beija-Flor no desfile da Sociedade Recreativa Cultural e Carnavalesca Academia de Samba Unidos de Vila Isabel. O intérprete oficial da escola de Nilópolis e uma das principais vozes da Sapucaí foi homenageado pela escola porto-alegrense e veio no último carro da escola, ao lado da esposa, Elaine Reis, e de amigos. O enredo Neguinho do Brasil Flor que a Vila Beija traçava um paralelo entre a negra flor do deserto e a trajetória de um dos maiores ícones do carnaval brasileiro.