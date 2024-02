Porto Alegre recebe atividades gratuitas do Passaporte da Saúde no Sesc Protásio Alves

O Sesc/RS promove, neste sábado (24), o Passaporte da Saúde nas piscinas do Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220). A partir das 10h, a atividade oferece gratuitamente serviços de verificação da pressão arterial, testes de glicose, acuidade visual, podologia, feitos em parceria com o Senac Saúde, além de orientações de saúde bucal e alimentação saudável. As informações são do Sesc/RS.

Além do Senac, outros parceiros também estarão presentes no evento de promoção da saúde para a comunidade, com a distribuição de material educativo da Campanha da Visão, realizado pelo Sindióptica.

Ainda, a atividade traz um espaço para orientações sobre doação de sangue, com o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (HEMORGS), e de prevenção ao câncer de mama, com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA) – que também promove um flashmob para conscientização do tema. Ainda, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) realiza auriculoterapia e orienta sobre Terapia Ocupacional para acessibilidade da vida diária.

Saúde Sesc

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc tem diversas iniciativas em prol da promoção da saúde dos gaúchos. Desde sua criação, o Sesc tem o pilar como uma de suas prioridades e, por isso, desenvolve atividades na área preventiva e curativa com iniciativas como as Unidades Sesc de Saúde Preventiva e OdontoSesc, além dos consultórios odontológicos e dos Espaços Sesc + Saúde, com atendimentos de clínica geral, exames preventivos, encaminhamentos laboratoriais e acompanhamento nutricional. Também participa ativamente de campanhas de vacinação em parceria com o Governo Estadual.

Atividades oferecidas

Orientações Saúde Bucal;

Orientações sobre Alimentação Saudável;



Verificação da Pressão arterial – Senac Saúde;



Testes de glicose – Senac Saúde;



Acuidade visual – Senac Saúde;



Podologia – Senac Saúde;



Campanha da Visão – Sindióptica;



Orientações sobre Doação de Sangue – Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (HEMORGS);



Orientações de prevenção ao CA de Mama e Flashmob com sombrinhas – Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA);



Auriculoterapia e orientações de Terapia Ocupacional para acessibilidade da vida diária – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito).