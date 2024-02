Prefeitura anuncia nomeação de mais 350 professores e 90 monitores efetivos

A prefeitura de Porto Alegre irá nomear mais 440 servidores efetivos para atuar na rede municipal de educação. Serão 350 professores e 90 monitores aprovados no último concurso. O anúncio foi feito durante reunião nesta sexta-feira (23). Os candidatos foram aprovados nos concursos públicos 722 a 736, homologados em julho de 2023.

“Com o anúncio, teremos nomeados,, ao menos”, afirma o secretário de Educação, José Paulo da Rosa. Segundo ele, serão nomeações que ampliarão os quadros de recursos humanos, garantindo professores em todas as salas de aula da Capital. “As nomeações somam-se aos investimentos que temos feito para elevar a educação de Porto Alegre a outro patamar”, completa João Paulo.“Será mais um grande chamamento para educação do município. A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio seguirá dando prioridade para que o ingresso de professores e monitores seja efetivado da forma mais ágil possível, de acordo com as necessidades indicadas pela Secretaria Municipal de Educação e respeitando os prazos legais do processo de contratação de pessoal”, conta secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, Richard Dias.