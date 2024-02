Celebração do Ano Novo Tibetano tem degustação de cerveja

Na terceira edição do evento que marca a chegada do Ano Novo Tibetano, que acontecerá de 15 a 17 de março na praça Affonso Saul em Três Coroas, uma novidade promete conquistar os paladares mais exigentes: a cerveja do Lozar.

Produzida pela cervejaria local Koisa Nostra, fundada em 2019 com uma missão de criar não apenas cervejas, mas sim experiências memoráveis, o lançamento da Cerveja do Lozar é aguardado com grande expectativa. A Cerveja do Lozar, estilo Saison da escola belga, promete surpreender os amantes da bebida. Com sua coloração dourada a palha e uma leve turbidez, apresenta aromas frutados mesclados com notas de especiarias, sendo que nesse exemplar foi utilizado o anis estrelado. Seu sabor igualmente frutado, com um leve toque de acidez, amargor moderado e muito frescor, proporciona uma experiência única a cada gole.



Ogyen Shak, artista e chef do Espaço Tibet e um dos idealizadores do Lozar, declarou entusiasmado sobre a parceria com a Koisa Nostra: "A Cerveja do Lozar é o resultado de uma colaboração que une tradição e inovação. Estamos muito felizes em compartilhar essa experiência sensorial com todos os participantes do evento e com os apreciadores de cerveja artesanal".

O Lozar é um período de transição especial, que ocorre entre meados de dezembro e março e marca o início do ano tibetano de 2151. A programação é totalmente gratuita e conta com uma série de atividades significativas com shows musicais, danças, oficinas gastronômicas e de bem-estar, além de rituais típicos da cultura tibetana. O evento é uma realização da Shak Produções, sob a inspiradora visão do casal Ogyen e Drika Shak, com o apoio essencial do Espaço Tibet e da Prefeitura de Três Coroas.