Força-tarefa do Estado elabora plano de ação contra a dengue em Tenente Portela

Diante do cenário de aumento do número de casos de dengue no Rio Grande do Sul, a força-tarefa da Secretaria Estadual da Saúde (SES) chegou nesta quinta-feira a Tenente Portela, cidade mais afetada até o momento. Localizado na Região Noroeste, na 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, o município já registra 1.256 casos confirmados da doença até quarta.

Integram a força-tarefa profissionais de saúde e gestores do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e dos Departamentos de Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPPS) e Gestão da Atenção Especializada (DGAE). Em reunião no centro de eventos com o prefeito em exercício, Leônidas Balestrin, gestores de saúde, representantes da Secretaria Municipal de Saúde e lideranças da Terra Indígena Guarita, as equipes buscaram fazer um diagnóstico situacional e análise das estratégias em conjunto.

De acordo com a prefeitura, o município já dispõe de um plano de contingência de combate à dengue, que está servindo de base para a elaboração do plano de ação construído em parceria com o Estado. O diretor adjunto do Cevs, Marcelo Vallandro, explicou que a força-tarefa está atuando em dois eixos principais: assistência em saúde e vigilância em saúde - para os quais foram criados grupos de trabalho específicos.

"A população precisa participar junto com o poder público para a eliminação dos criadouros, para evitar que o vetor nasça e se desenvolva. Também temos as ações de educação em saúde e estruturação da rede para acolher os casos e essa movimentação precisa ser feita junto com a sociedade", argumentou Vallandro ao lembrar que a dengue é uma doença complexa e que requer união de esforços.

Diretora adjunta do DAPPS, Marilise Fraga, ressaltou o papel da SES em dar suporte e potencializar as ações em Tenente Portela. "É importante que a gente possa organizar os fluxos de atendimento às pessoas que estão com suspeita de dengue e aos casos já confirmados para que a gente evite o agravamento e os óbitos. Estruturar junto ao município as redes de assistência, verificar as necessidades e buscar auxílio a nível estadual ou federal também fazem parte desse diagnóstico", frisou.