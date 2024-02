Sexta-feira tem tempo abafado e calor em todo o Rio Grande do Sul

O tempo fica abafado nesta sexta-feira (23) com previsão de sol e variação de nuvens. As mínimas ficam mais elevadas do que nos últimos dias, e a previsão é de 22 a 24°C na maioria das áreas. Pela tarde o calor será generalizado, com previsão de 33 a 35°C em muitas regiões. Na fronteira com a Argentina, deverão ocorrer os maiores registros de temperatura. A noite será de poucas nuvens e certo abafamento. O sábado (24) terá sol e calor, e no domingo (25) a aproximação de uma nova frente fria poderá provocar chuva e temporais isolados. Em Porto Alegre, o dia será de sol, nuvens e tempo abafado, com noite de céu limpo e temperatura amena. No fim de semana, o sábado será proveitoso com sol e calor. O domingo terá céu nublado desde cedo com aberturas de sol, e chance de pancadas isoladas e passageiras de chuva da tarde para a noite. RIO GRANDE DO SULMáxima: 35°CMínima: 12°CPORTO ALEGREMáxima: 34ºCMínima: 21ºC