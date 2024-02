Temperatura sobe e pode chegar a 35ºC no RS nesta quinta-feira

O sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe com previsão de calor à tarde nesta quinta-feira (22). O dia começa ameno com mínimas ao redor de 12°C nos pontos de maior altitude, e em grande parte das regiões a temperatura irá oscilar entre 16 e 18°C. De acordo com a MetSul, a temperatura esquenta durante a tarde com máximas entre 31 e 33°C na maioria das áreas, e as maiores marcas de temperatura deverão ocorrer no Oeste com até 35°C. Em pontos da Metade Norte poderá ocorrer chuva muito isolada e passageira, e não se afasta chuva forte. Na sexta-feira (23) este cenário se repete com previsão de intenso abafamento. No sábado (24) o tempo fica mais seco e quente. No domingo (25), os temporais poderão retornar no fim do dia. Em Porto Alegre, o sol aparece com variação nuvens no período da tarde. O vento predomina do quadrante leste/sudeste no fim da tarde e alivia a sensação de calor. A sexta terá sol e nuvens e chance de chuva isolada e esparsa à tarde. No fim de semana o sábado tem sol e forte calor, e no domingo a chuva retorna da tarde para a noite. RIO GRANDE DO SULMáxima: 35°CMínima: 12°C PORTO ALEGREMáxima: 32ºCMínima: 18ºC