Campanha quer mobilizar 25 milhões de estudantes para combater a dengue

Com a retomada das aulas na rede pública após o Carnaval, os ministérios da Saúde e da Educação iniciaram nesta quarta-feira (21) uma campanha de mobilização contra a dengue nas escolas do Brasil. A proposta é ampliar o combate ao mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população sobre o aumento dos casos de dengue no País. A ação faz parte do Programa Saúde na Escola, reestruturado no ano passado. Ao todo, serão 20 semanas de atividades em meio à comunidade escolar. A expectativa é de que 25 milhões de estudantes sejam orientados sobre o combate a doença em mais de 102 mil instituições de ensino.

Ao longo dos próximos meses, as escolas vão realizar atividades lúdicas sobre o tema, com gincanas, teatros educativos, oficinas criativas, palestras, murais da prevenção e concursos para engajar crianças, adolescentes e jovens no combate à dengue. O programa vai divulgar ainda guias educativos, podcasts, vídeos e lives com especialistas. "Para que a gente possa, juntos, enfrentar algo que é grave e que afeta a vida das pessoas que é o problema da dengue”, destacou o ministro da Educação, Camilo Santana, durante o lançamento da ação em uma escola na região de Ceilândia, a 35 quilômetros do centro de Brasília.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que a dengue preocupa porque é uma doença que afeta a sociedade há mais de 40 anos. "É um problema histórico no Brasil e em toda a América Latina", comentou. Segundo a ministra da Saúde, em 2024 existem diversos sorotipos da dengue circulando, o que aumenta o número de casos, além do aumento do mosquito com as mudanças climáticas e calor excessivo. "As causas são conhecidas. O que precisamos fazer é mostrar que somos capazes de enfrentar esse desafio e vencer, com essa grande mobilização nacional", acrescenta.

De acordo com Nísia Trindade, a pasta reuniu mais de quatro mil agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para discutir ações emergenciais para combate à doença. Dados do 3º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) e do Levantamento de Índice Amostral (LIA) mostram que 75% dos criadouros do mosquito estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeiras, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção.

Durante o evento, a ministra da Saúde disse que crianças de 10 e 11 anos já podem ser imunizadas contra a dengue em algumas cidades do País onde a vacinação foi iniciada. Ao todo, 521 municípios foram selecionados pela pasta para receber as doses e distribuí-las entre crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos ao longo de 2024. "Para as crianças que estão sendo vacinadas neste momento contra a dengue, estamos falando com os responsáveis e com toda a sociedade para que atualizem a caderneta de vacinação das crianças", destaca Nísia Trindade.