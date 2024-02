Quarta-feira terá amplitude térmica e aquecimento gradativo

O ar seco irá garantir uma quarta-feira (21) ensolarada com grande amplitude térmica no território gaúcho. Nas primeiras horas da manhã a temperatura entra em declínio com projeção de mínimas entre 17 e 19°C, e a mínima chega a 12°C nos Campos de Cima da Serra, aponta a MetSul.A tarde terá aquecimento gradativo com máximas que poderão oscilar ao redor de 30°C em um número maior de municípios. O calor aumenta nos próximos dias com máximas que poderão passar de 35°C, em especial na Metade Oeste. Por outro lado, a umidade aumenta com risco de eventos isolados de chuva em áreas da Metade Norte. No Sul e Oeste o tempo se mantém firme. Em Porto Alegre, o sol predomina com aquecimento maior à tarde. A noite volta a ter refresco por conta da brisa que chega de leste/sudeste. Na quarta-feira o tempo seguirá firme com sol e calor. Na sexta (23) o calor e a umidade poderão provocar chuva passageira no fim do dia. No sábado (24) a tendência é de sol, com previsão de instabilidade para a tarde de domingo (25). RIO GRANDE DO SULMáxima: 32°CMínima: 13°CPORTO ALEGREMáxima: 30ºCMínima: 18ºC