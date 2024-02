Após censo, Porto Alegre projeta castrar 80 mil animais até fim do ano

A prefeitura de Porto Alegre projeta castrar 80 mil cães e gatos até o fim de 2024, segundo o Gabinete da Causa Animal da administração municipal. Desde 2021, já foram castrados 63 mil animais. A previsão ocorre após divulgação do Censo Animal nesta segunda-feira (19). De acordo com o levantamento, a capital gaúcha tem 815,4 mil cães e gatos, sendo 533.873 cães e 281.532 gatos em toda a cidade.

Ainda conforme o censo, desse total, os animais semi-domiciliados (aqueles que têm tutores e frequentam a rua sem supervisão) somam 33,1% dos gatos (93 mil) e 8,5% dos cães (45 mil). Já os animais que vivem na rua chegam a 21.355 cães e 11.261 gatos.

Para o secretário adjunto do Gabinete da Causa Animal, Jairo Avila, que também é veterinário, o censo vai colaborar com a criação e ampliação de políticas públicas voltadas para a população de animais de rua. "Os dados inéditos do censo vão nos ajudar com as políticas públicas. Por exemplo, temos a perspectiva de castrar até 80 mil animais em 2024", contou. De acordo com ele, a maior parte dos animais de rua está localizada nas periferias da cidade.

Outro objetivo traçado a partir dos resultados do levantamento é fomentar ações que conscientizem os tutores que não é adequado deixar os animais frequentarem as ruas sem supervisão, uma vez que, no caso de gatos, o percentual nesta situação é alto e chega a 33% do total. "A gente percebe que muitos gatos têm acesso a rua e isso pode facilitar a proliferação de doenças, inclusive zoonoses, que podem ser transmitidas ao seres humanos. Por isso, vamos trabalhar na conscientização dos tutores", disse o secretário-adjunto.

Questionado pela reportagem se há intenção da prefeitura em aumentar o número de abrigos para cães e gatos de rua, já que a população que vive permanentemente nas ruas também é densa, o secretário afirmou que o gabinete estuda ampliar o serviço de canil e gatil. Atualmente, o município abriga 150 cães e 35 gatos na Unidade de Saúde Animal Victoria (USAV), que estão castrados e em condições de serem adotados. Os interessados podem visitar o local e todos os animais são chipados.

Apenas em 2023, as equipes do Gabinete da Causa Animal realizaram 31.651 castrações, sendo 7.997 na Unidade de Saúde Animal Victoria, que faz atendimentos gratuitos para moradores de Porto Alegre, e 23.654 nas Clínicas descentralizadas e na Unidade Móvel Clínico. O investimento, segundo informações do município, ultrapassou R$ 5 milhões nos procedimentos em 2023.

LEIA TAMBÉM: Canil de São Leopoldo atinge capacidade máxima e não receberá mais animais

Como foi feito o censo?

O levantamento foi feito por amostragem em quase 5 mil domicílios da Capital entre julho e outubro de 2023. Conforme a veterinária Camila Marinelli Martins, responsável pelo estudo, é possível afirmar que circulam diariamente, em Porto Alegre, em torno de 66 mil cães e mais de 100 mil gatos, levando em conta os animais de rua e os semi-domiciliados. “São informações preocupantes, já que se trata de uma população jovem e que, por isto, se reproduz com mais facilidade, e tem mais chance de transitar com agentes transmissores de doenças”, enfatiza, por meio de nota. A pirâmide etária mostra que os cães e gatos são, na maioria, fêmeas jovens entre um e seis anos de idade.



Outro dado que chama a atenção é em relação ao número de animais por domicílio. No geral, o estudo mostrou que praticamente a metade das moradias (47%) não possui cães e 74% não têm gatos. Os cães estão principalmente nas casas (67,1%) e menos nos apartamentos (32,8%). Cerca de 30% das casas e 20% dos apartamentos têm pelo menos um gato.