Terça-feira tem variação de nuvens e tempo firme no Rio Grande do Sul

A terça-feira (20) começa com variação de nuvens e possibilidade de chuva esparsa em municípios de divisa com Santa Catarina. Em parte do Centro e o Leste do Rio Grande do Sul, o amanhecer tem variação de nuvens, contudo, a tarde o ar mais seco favorece aberturas de sol. Nas demais regiões o tempo fica firme desde cedo, alerta a MetSul. O vento predomina de sul/sudeste ao longo dia e propicia sensação térmica mais amena. A tendência é de o vento se intensificar a tarde com rajadas fracas a moderadas, especialmente na Metade Leste do território gaúcho. O ciclone tropical Akará seguirá em alto mar na altura do Estado, porém distante do continente. Em Porto Alegre o dia começa com variação de nuvens, mas a tendência é de o tempo firmar à tarde. O vento fica persistente de sul/sudeste e reduz a sensação termo entre o fim da tarde e a noite na capital. A semana terá predomínio e o calor retornar aos poucos com marcas mais altas a partir de quinta (22). RIO GRANDE DO SULMáxima: 32°CMínima: 13°CPORTO ALEGRE Máxima: 28ºCMínima: 20ºC