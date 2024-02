Porto Alegre pode restringir atendimentos a pessoas do interior se Estado não rever repasses do Assistir

durante a cerimônia de lançamento do projeto do novo Hospital Materno-infantil Presidente Vargas a pessoas do interior nos hospitais municipais da Capital. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse,(HMIPV), nesta segunda-feira (19), que se o governo do Estado do Rio Grande do Sul não rever os repasses do programa Assistir para a saúde de Porto Alegre em 2024, a prefeitura irá restringir atendimentos

"Vou pegar o caso do Pronto Socorro. A emergência de pessoas que sofrem queimaduras recebe pessoas de todo o Estado. O teste do pezinho realizado no Presidente Vargas também. Espero que o Estado revise, senão vamos cortar", disse o prefeito. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, Porto Alegre perdeu R$ 21.019.464,00 com os novos parâmetros do Assistir. O Hospital de Pronto Socorro (HPS) perdeu a maior quantidade, cerca de R$18.009.827,00 (85,7%) e o HMIPV perdeu R$2.064.632,00 (9,8%), o que, segundo a pasta, torna a situação crítica, uma vez que o Estado continua referenciando os hospitais municipais para pacientes do interior.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, explicou que, dos dez leitos que existem no Hospital de Pronto Socorro (HPS) para queimados, quatro recebem recursos federais e estaduais. "Os outros são custeados totalmente pela prefeitura de Porto Alegre", disse, ressaltando que a diária da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pessoas com queimaduras custa, em média, R$ 8 mil. No caso do teste do pezinho, o secretário informou que a prefeitura gasta em torno de R$ 550 mil por mês.

Ritter afirmou que a decisão de restringir será oficializada ao governo do Estado apenas se não houver um acordo e que a prefeitura aguarda uma resposta, o que deve acontecer no início de março. "Estamos esperando uma resposta. Se o Estado não rever o processo, se não houver contrapartida, vamos pedir para que o Estado se organize e procure outra instituição para realizar o teste do pezinho, por exemplo". Ritter garantiu também que no caso da unidade de queimados, os leitos só seriam desativados após a alta dos pacientes. "Ninguém vai ser mandado embora".

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual da Saúde, mas ainda não obteve retorno.

Programa Assistir

O Programa Assistir é um programa de incentivos hospitalares que foi lançado em 02 de agosto de 2021, com a publicação dos Decretos n° 56.015/2021 e 56.016/2021. Em 29 de janeiro deste ano, o governo fez uma atualização de valores anuais pelo novos parâmetros do Programa Assistir.

Segundo informações publicadas no site do governo, o programa possui "valor pré-fixado, sendo repassado aos Fundos de Saúde dos Municípios com gestão hospitalar própria ou diretamente aos hospitais contratualizados pelo Estado, condicionada à habilitação e o pagamento ao cumprimento dos requisitos do Programa e substitui outros incentivos."