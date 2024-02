Alunos da rede pública voltam às aulas no RS com expectativas

Nesta segunda-feira (19), os mais de 715 mil alunos do Estado iniciaram mais um ano de estudos nas escolas do Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria de Educação do Estado, 2.342 escolas estaduais recebem esses estudantes até 20 de dezembro. A nível municipal, são 4,8 mil jovens, para 57 escolas.

Por parte da docente Rejane de Almeida, de 60 anos, a expectativa é otimista quanto aos alunos, porém com ressalvas quanto ao modelo de ensino adotado pelo Novo Ensino Médio. Ela leciona faz 12 anos e é formada em Filosofia, mas trabalha como professora de Sociologia e Ensino Religioso também.

Ela descreve um bom início de ano, durante as aulas da manhã, e espera um clima propício para esse ano. "Não tinha nenhum aluno com o celular na mão no primeiro dia de aula, e isso é muito positivo. Então acho que a gente teve um bom começo, vamos ver se vai se manter assim", descreve Rejane.

A respeito do Itinerário Formativo do Novo Ensino Médio, que possui formações complementares, Rejane é crítica. Segundo ela, as formações dos docentes não estão alinhadas com essas novas matérias.

"Cada professor tem sua formação de origem e não tem nada a ver com esses itinerários formativos", avalia. Rejane explica que isso não ajuda a possibilitar que os alunos ingressem no Ensino Superior após o fim do Ensino Médio.

Um exemplo de quem está estudando para ingressar no Ensino Superior é Bruna Ramos, de 17 anos, que, no 3º ano do Ensino Médio, estuda para cursar Química. Bruna pretende ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) por meio do vestibular, e está otimista para o ano. "Acho que vai ser um ano bom, vai dar para aprender bastante coisa", complementa.

Dificuldades também marcam reinício

Larissa Rangel, mãe de Nicolas Rangel, que cursa o primeiro ano do Ensino Médio no Colégio Júlio de Castilhos, lembra que há dificuldades por parte do público para assistir às aulas. Ela e o filho, por exemplo, se deslocarão da Restinga para a Avenida Piratini, no bairro Santana, diariamente.

Larissa diz que não tem condições para pagar a passagem e enfrenta dificuldades de adquirir gratuidade para transporte coletivo, devido às barreiras para comprovação da documentação necessária. Mesmo recorrendo ao conselho tutelar, ela relata que não conseguiu vaga em uma escola mais próxima de sua casa.

Segundo Larissa, como não trabalha, até que consiga outra vaga, terá que pagar a ida e a volta do filho como conseguir, mas reitera que ele vai terminar o ano. "A gente vai fazer o possível, a gente junta, pede emprestado", relata.