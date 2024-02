Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• ONS indica novas licitações de subestações de energia no RS. Os complexos estão previstos para serem construídos em Ivoti e São Sebastião do Caí. • Corte de incentivos fiscais leva apreensão à cadeia produtiva da maçã. Tributação de até 17% sobre o setor pode levar empresas a migrar seus pomares para Santa Catarina. • Na entrevista especial desta segunda-feira, a secretária estadual do Meio Ambiente Marjorie Kauffmann (PSDB) sinaliza o andamento dos estudos das bacias hídricas do Estado e diz que o clima vai provocar o deslocamento da população no RS. • No caderno Empresas & Negócios, a reportagem especial mostra como o mercado de trabalho vem redescobrindo as mulheres com mais de 50 anos. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.