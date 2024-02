Segunda-feira terá abafamento e pancadas de chuva no RS

O sol aparece entre nuvens nesta segunda-feira (19) no Rio Grande do Sul e a temperatura volta a subir com sensação de abafamento. No amanhecer, a temperatura poderá chegar a 15°C nos Campos de cima da serra e oscilar ao redor de 20°C na maioria das regiões.

Segundo a MetSul Meteorologia, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde em grande parte das regiões, chovendo forte em pontos isolados. Ressalta-se que a chuva será irregular com acumulados baixos na maior parte das áreas. Em partes do Leste, é possível que nem chova. Apesar da instabilidade, a temperatura sobe e a máxima varia entre 28°C e 30°C na maior parte do Estado.

As nuvens aumentam ao longo da segunda-feira e poderá ocorrer pancadas de chuva muito isoladas em Porto Alegre e arredores. De uma forma geral a expectativa é de baixos acumulados, se ocorrer. A partir de terça-feira (20), a tendência é de vários dias seguidos de sol e o calor retorna gradualmente para o turno das tardes.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 31°C

Mínima: 15°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 31ºC

Mínima: 21ºC