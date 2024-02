Estudante gaúcho participa de Fórum na Suíça

O estudante do curso técnico de Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Rafael Vinicius Volkmer da Silva (20 anos), será o representante brasileiro no International Swiss Talent Forum 2024 (ISTF). O evento acontece entre 20 e 24 de fevereiro, na cidade de Nottwil, Suíça.

O objetivo do ISTF deste ano é discutir as competências necessárias para o trabalho no futuro e as novas oportunidades de aprendizagem que a tecnologia oferece em níveis individual e organizacional. A ideia é descobrir como é a “Aprendizagem para o Futuro”, a partir das lentes de vários desafios, para tentar desenvolver ideias para fazer avançar a sociedade.Rafael recebeu a premiação para o evento na última edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec). Na ocasião, ele apresentou oA pesquisa busca desenvolver um software, utilizando inteligência artificial, capaz de identificar os sinais de Alzheimer e classificar seu estágio por meio da análise de padrões em imagens cerebrais de ressonância magnética. O orientador do projeto é o professor Marco Cesar Sauer.