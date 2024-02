Orla do Guaíba recebe blocos de rua neste domingo

O Carnaval fora de época se estende em Porto Alegre até o final de março. Neste domingo (18), será realizado o Circuito da Orla da Diversidade, das 14h às 23h. A folia se inicia com a apresentação da Tribo Carnavalesca Guaianazes (15h), seguida dos blocos Ziriguidum (16h30), Junção (18h) e Banda da Saldanha (19h30).

Programação para as próximas semanas

25 de fevereiro - Circuito Extremo-Sul, É só Alegria - Praça Inácio Antônio da Silva - 14h às 22h

- Bloco Style SK

- Bloco do Panelão

- Bloco Universidade do Samba

- Bloco Tia Cenira

- Bloco dos Bolinhas



2 de março - Circuito Orla da Diversidade - 13h às 22h

- Bloco do Beijo

- Bloco Não mexe comigo que eu não ando só

- Bloco Avisem a Shana que sábado vai chover

- Bloco do Filhos do Cumpadi Washington



3 março - Circuito das Famílias - Praça Estado de Israel - 12h às 22h

- Bloco do Pirulito

- Bloquinho Crionças

- Bloco da Praça

- Bloco do Jeito que tá vai



9 de março - Circuito Praça das Nações Unidas - Petrópolis - 12h às 22h

- Bloco Afrosul Odomodê

- Bloco Maracatu

- Bloco Candombe La Brasa Lunera

- Bloquinho Infantil do Toque de Comadre



10 de março - Orla da Diversidade 2024 - Orla do Guaíba - 13h às 23h

- Bloco da Gurizadaí

- Bloco Borbulhas de Amor

- Bloco Magma Groove

- Bloco No caminho te explico

- Fanfarra Bate Sopra

- Bloco Tecknão – Boa noite Cinderelo