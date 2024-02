Litoral Sul apresenta queda nos indicadores criminais

Balanço parcial Operação Verão Total 2023-2024, do governo estadual, mostra queda de indicadores criminais nas praias e balneários do Litoral Sul gaúcho. Na sexta-feira (16), o vice-governador Gabriel Souza, coordenador do projeto, ao lado do secretário-adjunto da Segurança Pública, Mário Ikeda, apresentou o levantamento de dois meses com os índices registrados pelas forças de segurança do Estado em evento foi realizado na Praia do Cassino, em Rio Grande.