Barco Cisne Branco retoma projeto social "Para Amar Porto Alegre"

Com o objetivo de reforçar a sua relação com a comunidade de Porto Alegre, o Cisne Branco retoma o Projeto Social "Para Amar porto Alegre", interrompido desde a pandemia. Conhecido por oportunizar a população em vulnerabilidade social da capital gaúcha a experiência do roteiro "Navegando Pelo Guaíba", a ação ocorre uma vez por mês, de forma gratuita.

Os passeios, direcionados a ONGs e entidades com propósitos sociais, ocorrem de abril a outubro, sempre às quartas-feiras, às 10h30min, com duração de uma hora e vai apresentar através da navegação e locução turística o Bairro Arquipélago e as principais ilhas que compõem o Delta do Jacuí.

Em 2016, durante um dos momentos mais desafiadores enfrentados pelo Cisne Branco, quando o barco naufragou em meio a uma tempestade, e depois de uma grande mobilização da população e diversas entidades da cidade, a direção decidiu reforçar o seu compromisso social retribuindo a população de Porto

Alegre tudo o que ela fez e ainda faz pelo Barco Cisne Branco.