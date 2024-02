Formação de ciclone em alto-mar é monitorada pela Defesa Civil

Ao longo dos próximos dias, um ciclone subtropical se formará em alto-mar e deve favorecer o aumento da nebulosidade na metade Leste do Rio Grande do Sul, com os ventos variando entre 35 e 55 km/h na faixa litorânea. Os maiores impactos do ciclone subtropical devem ser sentidos em alto-mar, com ondas entre três e cinco metros e ventos intensos passando dos 80 km/h. As informações são da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e da Sala de Situação do RS.

As equipes da Casa Militar, Defesa Civil e da Sala de Situação (Sema) seguem monitorando a evolução desse fenômeno. Em função da formação do ciclone, os gestores das Defesas Civis municipais foram orientados e as equipes da Defesa Civil estadual seguem prontas para acionamento, caso necessário.

Se for identificado algum risco no território gaúcho, alertas preventivos serão produzidos para a orientação das população gaúcha.

O sábado (17) no Rio Grande do Sul é marcado pela presença da nebulosidade com momentos de sol, nuvens e chuva fraca. Em diversas cidades gaúchas, houve períodos de sol intercalado com momentos de tempo nublado ou encoberto. A temperatura máxima, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi registrada na cidade de Teutônia com 31 graus. A mínima ocorreu em São José dos Ausentes com 14,4 graus. Em Porto Alegre, o sábado de tempo nublado registrou a temperatura máxima de 29,5 graus.