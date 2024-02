Revelação do diagnóstico de Alzheimer é tema de palestra do Centro da Memória, do Hospital Moinhos de Vento

Receber o diagnóstico da doença de Alzheimer é desafiador. Mas, para além da preocupação com cuidados e com o tratamento, muitas famílias ainda se deparam com outro dilema: contar ou não para o paciente que ele tem esse tipo de demência. É sob esse aspecto que o Centro da Memória do Hospital Moinhos de Vento propõe uma conversa com familiares e cuidadores. A palestra “Revelação diagnóstica e cuidados – Detalhes que fazem a diferença a partir da confirmação da doença” acontece na próxima segunda-feira (19).

“Vamos fazer uma breve apresentação e depois abriremos para diálogo com os participantes. A ideia é promover uma troca de experiências”, diz Alberto Maia, neurologista do Hospital Moinhos de Vento e ministrante da palestra.

De acordo com Maia, é comum os médicos terem opiniões divergentes sobre a revelação ou não do diagnóstico ao paciente. Um estudo feito aqui no Brasil mostrou que 58% dos familiares foram favoráveis à revelação. Entre os médicos, 44% habitualmente dá o diagnóstico ao paciente, enquanto mais da metade não dá.

“O ideal é sempre deixar que a família do paciente decida. Precisamos discutir os prós e os contras para que eles entendam e participem dessa escolha”, defende o neurologista.

O encontro é o primeiro de uma série prevista para ocorrer ao longo do ano no Centro da Memória. Em parceria com a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), as palestras vão reunir todos os profissionais envolvidos no cuidado do paciente com a doença, como enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros.

Revelação diagnóstica e cuidados – Detalhes que fazem a diferença a partir da confirmação da doença

Quando: 19 de fevereiro, segunda-feira, às 15h

Onde: Clínica Moinhos de Vento Teresópolis (Avenida Coronel Aparício Borges, 250, 3º andar)

Inscrições: evento gratuito, sem necessidade de inscrição prévia