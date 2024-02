Porto Alegre segue com árvores caídas, danos estruturais e casas destelhadas um mês após temporal

A cidade de Porto Alegre, mesmo após um mês do temporal que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul na noite do dia 16 de janeiro causando mortes e destruição, ainda possui grande quantidade de árvores nas ruas. Das 3 mil ocorrências iniciais, cerca de 85% foram atendidas. Além disso, 634 casas aguardam receber telhas após as chuvas, situação que levou o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) a pedir ajuda para atender as demandas.

previsão de remoção é de 20 a 25 dias a contar desta sexta-feira (16). Na época, a estimativa era de 15 dias . Cerca de duas mil toneladas de resíduos foram retirados e destinados para a Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro. Segundo informações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), cerca de 85% das 3 mil árvores caídas após as fortes rajadas de vento que atingiram a Capital já foram removidas. A(16).. Cerca de duas mil toneladas de resíduos foram retirados e destinados para a Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro.

Segundo o Secretário da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia, já foi realizado o atendimento, que é a retirada das árvores do meio das vias e o corte. No momento, resta apenas o recolhimento dos pontos com árvores caídas. “A expectativa é que até o final da semana que vem a gente tenha atendido os principais focos", relata.

Ainda há a necessidade de finalizar as entregas pendentes de telhas solicitadas por famílias que tiveram as casas destelhadas durante o temporal. Após um mês, foram entregues 4.281 das 11.538 telhas requisitadas.

A demora, segundo o diretor-geral do Demhab, André Machado, vem de dois fatores: a falta de mão de obra e lugares que realizam o pedido mas não há necessidade de recebimento.

Conforme Machado, por conta do apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) à coleta de árvores, a alta demanda não permite que as telhas sejam entregues em tempo mais hábil. Os caminhões da Smamus que poderiam oferecer essa ajuda estão ocupados com a coleta de árvores. A situação já foi comunicada ao Executivo. Mesmo assim, o diretor-geral do Dehmab pede que, “se as empresas que possuem caminhões abertos e possam fazer esse transporte puderem nos ajudar, nós agradecemos”.

Segundo Machado, “é muita telha para entregar e a gente não tem mão de obra para isso”. Como ele relata, o órgão está tendo de ser ajudado pela Associação de Transportadores de Porto Seco, que emprestou um caminhão, e tenta contato com outras empresas.

Caso haja alguma família que já conseguiu os materiais mas ainda está cadastrada a receber, Machado pede que comunique o órgão, o que pode ser feito por e-mail, para [email protected] ou pelo número (51) 3289-7200

Educação e Saúde ainda não sanaram todas ocorrências

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Smed), foram 22 escolas afetadas pelo temporal, sendo que 11 continuam com problemas nos telhados. Contudo, garante o órgão, isso não afetará a volta às aulas no Ensino Fundamental nesta segunda-feira (19).

Já na área de saúde, apenas a Clínica da Família Diretor Pestana, na rua Dona Teodora nº 1.016, bairro Farrapos, segue fechada. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o motivo é o destelhamento devido ao temporal. Além disso, equipamentos também foram danificados. A SMS estima ser necessário um valor entre R$ 150 mil e R$ 250 mil para a reforma do prédio.

Até a reabertura, que não possui previsão, o atendimento foi transferido temporariamente para a Paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Dona Teodora, 1.401. Entre os serviços ofertados estão consultas médicas e de enfermagem, avaliação odontológica, verificação de sinais vitais, curativos, aplicação de medicação, coleta de teste do pezinho e retirada de medicamentos.

Para demais serviços, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população a procurar os seguintes locais próximos como referência: