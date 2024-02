Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 10 a 16 de fevereiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 10 e 16 de fevereiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana. 1. Pizzaria focada na tradição gaúcha abre em casarão histórico na Cidade BaixaA Don Dieguito surgiu em Águas Claras com o objetivo de fomentar a representatividade feminina na cena nativista. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC. 2. Retirada de camelôs do Centro de Porto Alegre 15 anos depois: "Merece 7", diz líder lojistaVilson Noer retornou ao local para conferir como está a situação dos camelôs atualmente. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Fernanda Feltes/JC. 3. Leiteria fecha e prepara reabertura em ponto maior e com novidadesNova unidade fica também na avenida Venâncio Aires e deve ser aberta em março. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tânia Meinerz/JC. 4. Girando Sol investe R$ 72 milhões para quase duplicar fábrica no Vale do TaquariCom a ampliação da planta, empresa de produtos de limpeza criará três novas linhas de produção. Matéria: Eduardo Torres (Anuário de Investimentos). Foto: Divulgação/JC. 5. Comercial Zaffari anuncia quando e onde abrirá primeiro Stok Center de 2024Grupo que tem maior rede de atacarejos do Estado vai inaugurar a loja na Fronteira Oeste. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Comercial Zaffari/Divulgação/JC.