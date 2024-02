Sexta-feira deve ter chuva e risco de temporais isolados no RS

A MetSul adverte para o risco de chuva forte a volumosa em municípios da Metade Norte do Estado nesta sexta-feira (16). A chuva poderá ocorrer a qualquer hora desta sexta com previsão de pouca oscilação térmica, e modelos projetam acumulados entre 50 e 100 mm em alguns pontos. Há risco de transtornos como alagamentos em áreas urbanas, e temporais isolados poderão ocorrer. As máximas nessas áreas não deverão passar muito de 25°C. No Sul e Oeste, porém o sol aparece em ter nuvens e propicia maior amplitude térmica.Em Porto Alegre, o tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Há risco de chuva forte isolada, e não se afasta temporais isolados. A temperatura varia pouco. No sábado (17) o tempo não firma, contudo, aberturas de sol poderão ocorrer na Capital. O domingo (18) tem calor à tarde.RIO GRANDE DO SULMáxima: 31°CMínima: 12°CPORTO ALEGREMáxima: 24ºCMínima: 21ºC