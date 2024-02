EGR divulga balanço da operação de Carnaval nas rodovias

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por intermédio da Gerência Operacional (Goper), divulgou o balanço de Carnaval nas estradas administradas. De acordo com o levantamento, 593,5 mil veículos passaram pelas dez praças de pedágio da EGR entre sexta (09) e quarta-feira (14). Em comparação com o Carnaval de 2023, foram 28 mil a mais. As informações foram divulgadas pela instituição nesta quinta-feira (15).

A rodovia com maior tráfego foi a ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte, com 148,1 mil veículos se deslocando pelo pedágio em Viamão, número 8,4% superior ao carnaval de 2023. Outra rodovia bastante movimentada foi a ERS-474, entre a ERS-239 e a BR-290, interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte, com 64,9 mil veículos cruzando o pedágio em Santo Antônio da Patrulha, fluxo 22,6% maior que o ano passado. Na ERS-239, que liga a Região Metropolitana da Capital, os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, o Litoral e a Serra, foram 124 mil usuários passando pela praça de pedágio, em Campo Bom.

Em relação aos serviços de resgate e socorro médico 24 horas por meio das ambulâncias, foram prestados 57 socorros médicos, a maioria deles em Viamão e Santo Antônio da Patrulha. Entre sexta (09) e quarta-feira (14), houve 127 atendimentos realizados pelos guinchos. Entre as atividades de maior demanda, destaca-se o serviço envolvendo veículos que apresentaram problemas mecânicos. Por meio dos canais de atendimento ao cliente da EGR, também foram atendidas mil ligações de usuários solicitando serviços e informações.

Durante o feriadão, a EGR fortaleceu as equipes próprias, expandiu o efetivo em serviços terceirizados e disponibilizou uma segunda ambulância com equipe médica na ERS-040. Além disso, houve reforço do contingente de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio por meio da operação papa-filas, facilitando o pagamento da tarifa e encurtando o tempo de espera. Todas as ações englobaram a Operação Verão Total 2024.