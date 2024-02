Operação Carnaval 2024 da PRF apreende 310 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal encerrou na quarta-feira (14) a Operação Rodovida Carnaval nas estradas federais, que teve início na sexta-feira (09). A ação foi direcionada à conscientização dos motoristas sobre a importância de acreditar e seguir as regras de trânsito, além da sensibilização de 2.515 pessoas nos terminais rodoviários e ônibus sobre a ação Carnaval com Respeito, que trata sobre o crime de importunação sexual. Durante a operação foram fiscalizadas 7.983 pessoas e 6.024 veículos.

Com a fiscalização ampliada nos seis dias, a PRF encontrou 689 motoristas e passageiros que deixaram de fazer o uso do cinto de segurança, além de 75 crianças sendo transportadas sem os dispositivos de retenção (cadeirinhas).No período da Operação Carnaval, 582 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas, e a Polícia Rodoviária Federal fez registros de 1.669 veículos transitando acima do limite de velocidade nas vias. Além dessas infrações, 249 motoristas foram autuados por dirigir veículo sob efeito de álcool/ recusa à realização do “bafômetro” (etilômetro), o que foi resultado dos mais de 3.805 testes aplicados pela PRF.Durante o período da operação foram contabilizados, come quatro pessoas mortas.A campanha, realizada em conjunto com a Polícia Civil em diversas cidades do Rio Grande do Sul, contou com equipes abordando e conscientizando durante o feriado pessoas que estavam nas rodoviárias ou viajando em ônibus. Durante as abordagens,e orientavam como a população pode agir para denunciar.