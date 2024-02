Quinta-feira terá predomínio de sol com nuvens no RS

A quinta-feira (15) deve ter muitas nuvens cobrindo as faixas Norte e Leste do Estado desde cedo, sem se descartar a formação de nevoeiros. O dia começa com temperatura entre 15 e 17°C na maioria das regiões. O sol predomina na maioria das áreas, contudo, o tempo seguirá úmido com potencial para chuva esparsa na divisa com Santa Catarina. Durante a tarde esquenta e a máxima poderá alcançar os 30°C na fronteira com a Argentina. Já nas Metades Sul e Leste a temperatura subirá menos com projeção de 24 a 26°C. O tempo fica instável entre a sexta (16) e o sábado (17), com pancadas de chuva, especialmente na Metade Norte. As informações são da MetSul.Em Porto Alegre o sol aparece entre nuvens com expectativa de vento leste/sul que mantém a sensação térmica agradável a noite. Entre a sexta e o fim de semana a tendência é de sol e nuvens e o vento persiste de leste/sudeste com rajadas moderadas a tarde, com elevação de temperatura. RIO GRANDE DO SULMáxima: 30°CMínima: 11°CPORTO ALEGRE Máxima: 27ºCMínima: 18ºC