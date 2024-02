Quase metade dos contribuintes aproveita desconto e quita IPTU em cota única

Mais de 47% dos contribuintes aproveitaram os descontos e pagaram o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2024 em cota única. Foram arrecadados R$ 629 milhões, 6% acima do registrado no ano anterior. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.

“Porto Alegre é definitivamente digital. Nesse segundo ano, a adesão ao pagamento com desconto superou projeções da Fazenda. Agora, vamos começar o período de parcelamento, com o primeiro vencimento em 8 de março. Neste período, o débito automático é o melhor amigo do contribuinte, evita esquecimentos, juros e multa pelo atraso”, afirma o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Pagamento via PIX



Pela primeira vez a cota única pode ser paga via PIX, e esta modalidade representou 14% da arrecadação e uma economia de R$ 78 mil, já que a operação realizada de forma digital com código de barras tem um custo de R$ 1,03 e o PIX de R$ 0,01. “Modernizamos os meios de arrecadação e economizamos ainda mais. O custo de Correio e arrecadação totaliza mais de R$ 7 milhões que a Fazenda Digital devolve para a cidade”, diz Fantinel.

Parcelamento



Até o dia 8 de março ainda é possível pagar em cota única, sem desconto. Quem não realizar o pagamento total, terá o valor automaticamente parcelado em até dez vezes. As guias do parcelamento podem ser obtidas pelos canais digitais da Fazenda a partir do dia 20 de fevereiro. Os canais são WhatsApp, pelo número 51 3433-0156, opção 4; no site do IPTU e no aplicativo 156+POA.