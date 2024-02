• Área com seguro agrícola caiu 27,8% no Rio Grande do Sul em 2023. • Mau tempo antecipa retorno do Feriadão de Carnaval nas estradas gaúchas. • A coluna Pensar a Cidade inicia uma série especial sobre os caminhos da reciclagem em Porto Alegre. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.