RS terá temperatura mínima de 10°C, chuva e sol na quarta-feira

A frente fria que trouxe chuva ao Rio Grande do Sul no Carnaval deixa o Estado nesta quarta-feira (14) com tendência de um amanhecer com queda na temperatura. O dia começa com mínimas perto de 10°C em trechos da Serra Sudeste e da Campanha. Na grande maioria das áreas, o dia começará com 15°C a 17°C.

Segundo a MetSul Meteorologia, nas faixas Norte e Leste, resta umidade com muitas nuvens baixas e possibilidade de chuva leve e garoa. A tarde da quarta-feira de cinzas será de sol e nuvens em grande parte das regiões com gradativa elevação da temperatura. Na Metade Sul e Oeste esquenta mais com projeção de 26 a 28°C. Já no Centro, Norte e Leste a expectativa é de 24 a 26°C. O vento predomina de Leste e Sul.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens nesta quarta. Devido à influência do vento leste/sudeste, a temperatura sobe pouco na Capital. A partir de quinta-feira (15), o ar mais seco garante dias ensolarados com maior amplitude térmica e retorno do calor no turno das tardes. As noites seguirão amenas. A chuva retorna no domingo.



Rio Grande do Sul

Máxima: 29°C

Mínima: 16°C



Porto Alegre

Máxima: 26ºC

Mínima: 19ºC